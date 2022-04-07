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В Голышманово учатся и дружат студенты разных национальностей и вероисповеданий

Политика, 10:45 07 апреля 2022

предоставлено Галиной Прейс

Разные национальности и вероисповедания не мешают учиться и дружить студентам Голышмановского агропедагогического колледжа, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор образовательного учреждения Галина Прейс.

Так должно быть везде, и в России, и на Украине. "Сегодня мы вместе со всей страной, народом, говорим решительное "нет" нацизму, нет убийству мирных жителей Луганска, Донбасса, Украины. С уважением поддерживаем многонациональный народ Украины, но с горечью реагируем на провокации, совершаемые ее вооруженными силами и нацисткими формированиями", - сказала она.

Сегодня страны Запада пытаются посеять неонацистское мировоззрение, ненависть к русским людям, добавила педагог, ведут информационную войну. Но Россия, как никакая другая страна, знает, что такое нацизм и фашизм, пережив Великую Отечественную войну и потеряв в ней десятки миллионов жизней. Россияне знают цену мирной счастливой жизни и приложат все силы, чтобы не забыть об этом и сохранить в сердцах память и благодарность героям своей семьи и страны.

Галина Прейс поддерживает действия президента Россию по началу спецоперации и уверена, что это было необходимо для восстановления нормальной жизни жителей Луганской и Донецкой народных республик.

По словам директора колледжа, воспитательная работа в учреждении хорошо налажена, сейчас педагоги стараются максимально понятно разъяснить ребятам происходящее, чтобы они понимали ситуацию и давали правильную оценку событиям на Украине.

Инна Кондрашкина

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# агропедагогический колледж , Голышмановский городской округ , Донбасс , спецоперация

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