Владимир Якушев: очень важно оперативно довести средства господдержки до аграриев

Средства господдержки должны быть оперативно доведены до аграриев. Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, который принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса, сообщает пресс-служба полпредства.

Особое внимание участники заседания уделили системообразующим предприятий, в том числе сельхозтоваропроизводителям.

"Глава государства поставил задачу обеспечить опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия – выше трёх процентов в год, - сообщил Владимир Якушев. - Для этого уже сейчас необходимо поддержать аграриев и производителей продовольствия, предоставить им понятный и прозрачный доступ к механизмам государственной поддержки".

В ходе заседания также обсудили вопросы обеспечения системы здравоохранения лекарственными препаратами и медицинскими расходными материалами.