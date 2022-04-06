  • 6 апреля 20226.04.2022среда
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владимир Якушев: очень важно оперативно довести средства господдержки до аграриев

Политика, 18:03 06 апреля 2022

Средства господдержки должны быть оперативно доведены до аграриев. Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, который принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса, сообщает пресс-служба полпредства.

Особое внимание участники заседания уделили системообразующим предприятий, в том числе сельхозтоваропроизводителям.

"Глава государства поставил задачу обеспечить опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия – выше трёх процентов в год, - сообщил Владимир Якушев. - Для этого уже сейчас необходимо поддержать аграриев и производителей продовольствия, предоставить им понятный и прозрачный доступ к механизмам государственной поддержки".

В ходе заседания также обсудили вопросы обеспечения системы здравоохранения лекарственными препаратами и медицинскими расходными материалами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Владимир Якушев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 06.04.2022Владимир Якушев: очень важно оперативно довести средства господдержки до аграриев
12:02 06.04.2022Количество плановых проверок бизнеса в УФО существенно снизилось
10:15 06.04.2022Тюменский медик поблагодарила российских военных за помощь Донбассу и защиту родины
18:24 05.04.2022Число вакансий в разы превышает количество безработных в Тюменской области