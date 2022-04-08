До конца апреля тюменцы выберут площадки для "Спортивного заряда"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До конца апреля жители Тюмени могут принять участие в голосовании и выбрать удобные локации для занятий спортом, сообщает городская администрация.

Очередной сезон проекта "Спортивный заряд" стартует в Тюмени, перед его началом горожанам предлагают принять участие в онлайн-опросе "Выбери свою спортивную площадку" в группе "Спорт Тюмени для всех".

Напомним, физкультурный проект "Спортивный заряд" реализуется на протяжении всего лета. В 2022 году для бесплатных занятий, которые будут проводить профессиональные инструкторы, планируется задействовать 25 площадок. Самые популярные – набережная, Цветной бульвар и экопарк "Затюменский".