Лучшие туристические объекты выберут в районах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс по развитию туризма на малых территориях стартовал в Тюменской области. Участники посоревнуются в двух основных номинациях и девяти подноминациях, сообщает региональный центр инноваций социальной сферы.

Муниципалитеты могут заявить о себе в номинациях: "Самая красивая деревня Тюменской области", "Лучший проект в сфере туризма малых территорий". Подноминации - "Лучший гастрообъект", "Лучший проект экологического направления" и другие.

Заявки от участников принимают с 1 апреля по 15 июня. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте тюменьфорум.рф.