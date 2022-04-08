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70 юных спортсменов соберет детский турнир по дзюдо в Тюмени

Спорт, 08:26 08 апреля 2022

департамент по спорту Тюмени | Фото: департамент по спорту Тюмени

70 участников в возрасте от 6 до 10 лет соберет детский турнир по дзюдо в пос. Антипино 10 апреля. Соревнования состоятся в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10), сообщает городской департамент по спорту.

Юным спортсменам предстоит продемонстрировать мастерство борьбы на коленях, более опытных участников ждет борьба в стойке.

Победителям и призерам соревнований вручат медали и дипломы, кроме этого каждого участника ждут ценные подарки от партнеров турнира. Начало - в 10 часов.

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# дзюдо

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