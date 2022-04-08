Хорошая школа, как утверждает эксперт, – это будущее России

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Известный советский педагог Антон Макаренко утверждал, что человека воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди. И строительство новых современных школ в Тюменской области – это создание той образовательной среды, в которой каждый первоклассник будет взращивать в себе творца.

Член общественной палаты Тюменской области Ирина Ульянова утверждает, что хорошая школа – это будущее нашей страны. "У нас любят повторять, что не стены учат. Безусловно, это так, - поделилась она своими мыслями на онлайн-площадке "Экспертный клуб России", - но несколько лет назад мой ребенок пошел в первый класс только что построенной тюменской школы, и я помню это ощущение вдохновения, радости и новых горизонтов. Думаю, это же испытывают дети, их родители и учителя 30 школы. Это прекрасная новость"!

Новое здание средней школы № 30 примет своих учеников 11 апреля. Современное здание построено взамен устаревшего, которое было введено в эксплуатацию в 1959 году.

"Перед проектировщиками стояла сложная задача: разместить новое здание школы большой вместимости на ограниченном участке, - сказал губернатор Александр Моор, осмотревший новую школу на 1 101 ученика. - И они с ней успешно справились. Это хороший подарок для учеников, их родителей и педагогов".

Новая школа состоит из трех блоков. В первом блоке располагаются учебные кабинеты для средних и старших классов, а также специализированные кабинеты физики, биологии, химии, информатики и иностранного языка. Кроме того, здесь разместились универсальная мастерская для мальчиков, мастерские робототехники, кулинарии, кройки и шитья, кабинеты ОБЖ, ИЗО и музыки, медицинский блок.Во втором блоке находятся столовая на 550 мест, спортивный и актовый залы, информационно-библиотечный центр, лаборатория "НаукоЛаб". Третий блок занимают учебные кабинеты начальных классов, помещения для дополнительного образования, гимнастический зал, кинотеатр и радиоузел. На школьном дворе расположены универсальная площадка для игр в хоккей, баскетбол и волейбол, беговая дорожка с прыжковой ямой, площадка ГТО.