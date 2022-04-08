Тюменские росгвардейцы присоединились к акции "Своих не бросаем"

| Фото: Управление Росгвардии | Фото: Управление Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны присоединились к масштабной всероссийской акции "Своих не бросаем" в поддержку коллег, которые участвуют в спецоперации по защите жителей Донбасса и Луганска, сообщили в областном управлении Росгвардии.

Бойцы групп задержания наклеили буквы Z на служебные автомобили, патрулирующие улицы Тюмени, Тобольска, Ишима и других городов региона.

Офицер территориального управления, полковник полиции Игорь Молчанов от лица своих коллег заявил, что они считают своим долгом поддержать боевых товарищей, которые сегодня находятся на передовой, защищая мирных граждан братских народных республик.