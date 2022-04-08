  • 8 апреля 20228.04.2022пятница
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские росгвардейцы присоединились к акции "Своих не бросаем"

Общество, 15:13 08 апреля 2022

Управление Росгвардии | Фото: Управление Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны присоединились к масштабной всероссийской акции "Своих не бросаем" в поддержку коллег, которые участвуют в спецоперации по защите жителей Донбасса и Луганска, сообщили в областном управлении Росгвардии.

Бойцы групп задержания наклеили буквы Z на служебные автомобили, патрулирующие улицы Тюмени, Тобольска, Ишима и других городов региона.

Офицер территориального управления, полковник полиции Игорь Молчанов от лица своих коллег заявил, что они считают своим долгом поддержать боевых товарищей, которые сегодня находятся на передовой, защищая мирных граждан братских народных республик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс , управление Росгвардии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:42 08.04.2022В Тюменской областной думе в конце мая пройдет День Ишима к юбилею города
16:31 08.04.2022Около 25 литров крови сдали сотрудники "РН-Уватнефтегаза" для пополнения запасов Тюменской областной станции переливания крови
16:19 08.04.2022Талантливые студенты ТИУ получат поддержку от представителей бизнеса и власти
16:08 08.04.2022В Тюменской области снимут документальный фильм "Терять нельзя. Клара Кучковская"