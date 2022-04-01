Уникальный этнографический фестиваль пройдет в Тюмени

Фото со страницы фестиваля в соцсети Фото со страницы фестиваля в соцсети

Этнографический фестиваль "Я сегодня жил" пройдет в Тюмени 1и 2 мая на площадке рядом с прудом Войновский.

В программе - историческую реконструкцию, мастер-классы и открытые лектории, рассказала руководитель и автор проекта Оксана Старикова.

Для тюменцев будут доступны несколько интерактивных площадок: площадка-тир, кузня-музей исторической реконструкции, военно-исторический клуб, стальной стан и концертная площадка, сообщает "Тюменская область сегодня".

Тематические площадки фестиваля представят и народы Сибири: татары, украинцы, белорусы, казахи, казаки, ханты и манси. Гостей познакомят с национальной кухней, промыслами, костюмами и оружием.

Для гостей проведут мастер-классы по стрельбе из лука, историческому фехтованию, метанию ножей, истории оружия и изготовлению народного костюма.