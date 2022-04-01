Педагог из Ишимского района: спецоперация поможет жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни

| Фото: предоставлено Светланой Астаниной | Фото: предоставлено Светланой Астаниной

После спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины дети Донбасса будут учиться в школе, пожилые люди – получать пенсию и отдыхать, все жители Донецкой и Луганской народных республик смогут вернуться к нормальной жизни, а не проживать ее в подвалах, все время опасаясь за собственную безопасность и безопасность своих близких.

Такое мнение высказала корреспонденту "Тюменской линии" директор Гагаринской средней школы Ишимского района Светлана Астанина.

"Спецоперация была необходима, если бы мы вовремя не среагировали, не сработали на опережение, пришлось бы защищаться, но уже на своей земле с неизмеримо большими потерями", - отметила она.

Светлана Астанина сказала, что в гагаринской школе проводят классные часы, на которых ученикам рассказывают, почему сложилась такая ситуация, объясняют, что к этому привело, и говорят о героизме российских военных: "Наши ученики заняли очень адекватную позицию, без агрессии и непонимания".

Проходят в школе и патриотические уроки и акции. На одном из мероприятий, посвященном Сталинградской битве, школьникам напомнили, что в одном строю против фашистов плечом к плечу сражались все народы Советского союза: русские, белорусы, украинцы, грузины, прибалты и остальные национальности. И именно вместе, в содружестве, они одержали Великую Победу.

Светлана Астанина выразила свою поддержку действиям президента и армии России. Потому что иначе помочь людям, прожившим и проработавшим на Донбассе всю жизнь, ставшими заложниками конфликта и жертвами геноцида мирного населения, который Киев осуществлял там восемь лет, было нельзя.

Инна Кондрашкина