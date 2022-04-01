Пункты пропуска госграницы в Тюменской области остаются на замке

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Работа пунктов пропуска "Казанское" в Тюменской области и "Воскресенское" Курганской области не возобновлена до особого распоряжения правительства Республики Казахстан, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"По информации, полученной от казахстанских партнёров, 11 апреля 2022 года Республикой Казахстан принято решение о снятии ограничений на пересечение границы в пунктах пропуска с Россией. Ранее подобное решение принято правительством РФ 29 марта", - рассказали пограничники.

Во время пересечения госграницы обязательно предъявлять справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 и казахстанцам, и иностранцам.

Документами, по которым осуществляется пропуск через государственную границу, признаются: заграничный паспорт; внутренний паспорт (для выезда в Казахстан) для граждан, достигших 14-ти летнего возраста; свидетельство о рождении для несовершеннолетних граждан, не достигших 14-ти летнего возраста (с подтверждением гражданства РФ); свидетельство на возвращение в РФ.

В случае выезда из России несовершеннолетнего гражданина России, до достижения 18-летнего возраста, без сопровождения законных представителей, помимо документа, удостоверяющего личность, при себе необходимо иметь нотариально оформленное согласие одного из законных представителей.