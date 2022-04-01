Аптеки и медорганизации до конца года освобождены от госпошлины за получение лицензии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Госпошлина за получение лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность отменена до конца 2022 года постановлением правительства РФ. Об этом сообщает федеральное управление Росздравнадзора.

Как отмечают в управлении, данная мера позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также позволяет лицензиату направить сэкономленные средства непосредственно на развитие бизнеса или предприятия. В итоге это будет способствовать открытию новых аптек, складов и медицинских организаций.