В Тюменской области 18 апреля возможны перерывы в трансляции ТВ и радиопрограмм

| Фото: tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

Ежеквартальную телевизионную профилактику проведет филиал РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" 18 апреля. Работы продлятся с 4 до 13 часов местного времени. В это время возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".

Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.