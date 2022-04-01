Леонид Остроумов: гектары леса сгорают из-за баловства или брошенного окурка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовка к пожароопасному сезону, введенному в регионе с 12 апреля, не останавливалась с 2021 года. Парк техники для тушения лесных пожаров пополнен на 10 единиц, закуплено более 300 единиц оборудования.

Об этом директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов сообщил на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" 13 апреля.

По его словам, по плану тушения лесных пожаров к ликвидации возгораний предусмотрено привлечение 2 тыс. 888 человек - это на 7 % больше, чем в 2021 году.

Причиной более 60% всех возгораний, по опыту 2021 года, Леонид Остроумов назвал человеческий фактор. "Гектары леса горели по неосторожности или недоразумению, причиной возгораний становился либо выброшенный окурок, либо баловство", - считает руководитель лесного департамента.

В настоящее время, отметил он, все сотрудники уже прошли необходимые инструктажи и медицинское освидетельствование и готовы к выполнению любых задач. Уже заключены контракты на авиационный мониторинг.

"С учетом анализа ситуации прошлого года были разработаны основные авиационные и наземные маршруты патрулирования, - рассказал он. - Масштабные межрайонные противопожарные учения пройдут 14 и 19 апреля в Исетском и Уватском районах".

Напомним, на утро 13 апреля лесные пожары не зафиксированы на территории Тюменской области. Пожароопасный сезон в регионе установлен с 12 апреля. Особый противопожарный режим будет введен 15 апреля.

Николай Ступников