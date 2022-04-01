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Тюменцы исполнят стихи и песни о Великой Отечественной войне на "Патриотическом квартирнике"

Общество, 17:03 14 апреля 2022

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

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Исполнить песни и прочитать стихи о Великой Отечественной войне смогут тюменцы на "Патриотическом квартирнике", который начнется в сквере Комсомольский 15 апреля в 17 часов, сообщает Тюменское региональное отделение общественной организации "Молодая гвардия".

Концерт откроет акцию по раздаче георгиевских лент. На нем приглашенные артисты и все желающие смогут исполнить музыкальные номера, прочитать авторские стихи о войне, письма родственников и рассказать их историю. Событие завершится военным вальсом.

Концерт продлится до 19 часов. Возрастное ограничение: 12+.

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# Великая Отечественная война , концерты , песни

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