Тюменцы исполнят стихи и песни о Великой Отечественной войне на "Патриотическом квартирнике"

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

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Исполнить песни и прочитать стихи о Великой Отечественной войне смогут тюменцы на "Патриотическом квартирнике", который начнется в сквере Комсомольский 15 апреля в 17 часов, сообщает Тюменское региональное отделение общественной организации "Молодая гвардия".

Концерт откроет акцию по раздаче георгиевских лент. На нем приглашенные артисты и все желающие смогут исполнить музыкальные номера, прочитать авторские стихи о войне, письма родственников и рассказать их историю. Событие завершится военным вальсом.

Концерт продлится до 19 часов. Возрастное ограничение: 12+.