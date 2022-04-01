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Пять крестьянско-фермерских хозяйств уже вышли на поля Армизонского района

Экономика, 17:58 14 апреля 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Пять крестьянско-фермерских хозяйств приступили к закрытию влаги в почве в Армизонском районе 14 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Алексей Филиппов.

"В посевной кампании будут участвовать 40 хозяйств. Они планируют засеять 30 тысяч гектаров. Для засева проверили 96% семенного фонда. Из них 85% - соответствуют стандартам и готовы к посеву", - рассказал он.

22 хозяйства уже приобрели минеральные удобрения. Так, в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Ануфриева фермеры закупили не только удобрения, но и горюче-смазочные материалы, подготовили семена. Так же коллектив собирает посевной комплекс, приводит в нормативное состояние культиваторы и другую технику. Механизаторы готовятся выехать на прибивку влаги. Полеводы засеют 1 тыс. 600 га пшеницей сорта "Новосибирская-31".

Добавим, что 29 крестьянско-фермерских хозяйств Армизонского района могут воспользоваться несвязанной поддержкой в области растениеводства.

Юлия Карандашева

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# АПК , Армизонский район , крестьянско-фермерское хозяйство

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