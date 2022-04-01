Сайфитдинов избран председателем совета сторонников партии "Единая Россия" Тюменской области

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов вновь избран председателем регионального совета сторонников партии "Единая Россия". На заседании регионального совета также был вновь сформирован состав совета сторонников, избран его президиум, утверждены заместители председателя совета.

Сторонники партии, по словам секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова, – это серьёзная и основательная сила, которая работает параллельно с "Единой Россией", вносит большой вклад в волонтерскую работу в регионе. "Члены совета сторонников являются известными в области общественными деятелями, к мнению которых прислушиваются многие люди", - отметил он.

Новый председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" назвал четыре основных направления работы. Это, по его словам, календарь "Партия добрых дел", волонтерская деятельность, дискуссионный клуб, поддержка гражданских инициатив.

"Приоритетным направлением для нас стал календарь "Партия добрых дел", - пояснил он. - В рамках этой работы было проведено 18 социально направленных акций, в том числе приуроченных к значимым датам и праздникам".

Мы провели акцию "Коробка храбрости" - удалось собрать и передать для юных пациентов областной клинической больницы № 2 более 900 игрушек, наборов для творчества, настольных игр", – рассказал председатель регионального совета сторонников.