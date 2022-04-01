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Об увлечениях детей с ОВЗ узнают тюменцы на интерактивной выставке в "Космосе"

Общество, 16:22 16 апреля 2022

пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Выставка "В чем твоя волшебная сила?" откроется в фойе театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165А) 17 апреля в 14 часов. Через фотографии и видеоролики тюменцы узнают об увлечениях детей с ОВЗ.

"Герои интерактивной выставки — люди с особенностями развития. Мы снимали их в любимых местах, за любимыми занятиями. Цель выставки — показать, что эти ребята не отличаются от нас, у каждого из них есть увлечения и успехи. Это интересные, теплые люди", — говорят организаторы.

В фойе молодежного театрального центра "Космос" будет расположено четыре экрана, на которых будут транслироваться видеоролики. Всего это девять историй, посмотреть которые можно подойдя к экрану и надев наушники. Помимо видеороликов на выставке будут фотографии героев проекта.

Проект получил грант Росмолодежи в размере 68 тысяч рублей по итогам форума "УТРО", который проходил летом 2021 года.

Выставка будет открыта до 1 мая. Вход свободный.

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