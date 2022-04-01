39 молодых врачей приняли в больницу № 3 Тобольска

| Фото: Областная больница № 3 во ВКонтакте | Фото: Областная больница № 3 во ВКонтакте

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39 молодых врачей приняли на работу за последние полтора года в областной больнице № 3 Тобольска. Об этом сообщила главный врач областной больницы Ольга Доронина на ежегодной студенческой ярмарке вакансий, которая состоялась в Тюменском государственном медицинском университете с 18 по 21 апреля.

"Сегодня медицинское учреждение полностью укомплектовано участковыми педиатрами и терапевтами - на 85% и на 98% - узкими специалистами амбулаторной службы и отделений стационара. Помимо целевого обучения с последующим трудоустройством мы предлагаем полный соцпакет, служебное жильё, места в детских садах и школах, а также заработную плату от 60-70 тысяч рублей в месяц. Вакансии размещены на всех интернет-площадках по поиску работы, а также созданы чаты для общения с соискателями", — подчеркнула Ольга Доронина.

В этом плане ярмарка вакансий является хорошим инструментом для привлечения будущих выпускников медвузов в областную больницу.

| Фото: Областная больница № 3 во ВКонтакте | Фото: Областная больница № 3 во ВКонтакте

Главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина и ее коллеги, которые с 2021 года работают в этом медучреждении - врач-терапевт Екатерина Ельцова и детский травматолог-ортопед Джурабой Джураев, рассказали студентам 5 и 6 курсов тюменского медвуза об условиях работы в амбулаторном и стационарном звене больницы, поделились впечатлениями о коллективе, практике наставничества.