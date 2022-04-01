В Тюмени на Пасху потеплеет до плюс 11 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Потепление прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные дни, 23 и 24 апреля. По данным центра Фобос, атмосферный фронт, который определял погоду в последние дни, уйдет на север. Поэтому уже с субботы станет заметно теплее.

23 апреля в дневные часы воздух прогреется до плюс 7 градусов, ожидается солнечная погода и слабый северный ветер. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 2 градусов.

24 апреля дневная температура воздуха повысится до 11 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 4. В течение суток ожидается переменная облачность и юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду.

Начало следующей недели порадует тюменцев теплом. 25 и 26 апреля в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюс 14 градусов. А 27 апреля потеплеет до плюс 20.

Любовь Голышева