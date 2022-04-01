  • 22 апреля 202222.04.2022пятница
  • USD74,9990
    EUR81,2239
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени на Пасху потеплеет до плюс 11 градусов

Общество, 10:45 22 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете 39 молодых врачей приняли в больницу № 3 Тобольска

Потепление прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные дни, 23 и 24 апреля. По данным центра Фобос, атмосферный фронт, который определял погоду в последние дни, уйдет на север. Поэтому уже с субботы станет заметно теплее.

23 апреля в дневные часы воздух прогреется до плюс 7 градусов, ожидается солнечная погода и слабый северный ветер. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 2 градусов.

24 апреля дневная температура воздуха повысится до 11 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 4. В течение суток ожидается переменная облачность и юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду.

Начало следующей недели порадует тюменцев теплом. 25 и 26 апреля в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюс 14 градусов. А 27 апреля потеплеет до плюс 20.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 22.04.2022Тобольская компания "СИД" организовала специальное рабочее место для Айтугана Шамаева
11:41 22.04.2022"Музсходка" на тюменской набережной соберет 117 российских исполнителей
11:18 22.04.2022Проект "Фиджитал сюртук и хвост креветки" реализуют в Тобольске с помощью мобильного приложения
10:56 22.04.202239 молодых врачей приняли в больницу № 3 Тобольска