Жители Тюменской области понимают разницу между пассивным отдыхом и оздоровлением

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Аудитория центра реабилитации "Тараскуль", готового предложить жителям Тюменской области уникальные условия для лечения и оздоровления, омолодилась. Люди стали понимать разницу между пассивным отдыхом на море и эффектом, который приносит им лечение в санатории. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая культурно-досуговым отделением центра реабилитации "Тараскуль" Евгений Тимонина.

Стенд санатория "Тараскуль" принимает участие в специализированной выставке "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых", которая открылась в Выставочном зале в Тюмени 20 апреля. Интерес к нему проявляют люди разных возрастов.

"Еще какое-то время назад мы наблюдали, что люди от 55 лет и старше составляли большую часть от отдыхающих нашего санатория и, думаю, других центров оздоровления тоже. В последнее время аудитория омолодилась. Люди в возрасте от 35 лет приезжают семьями, с детьми. Они стали понимать разницу между СПА-отдыхом, отдыхом на море и эффектом, который приносит им лечение в санатории. Человек не просто отдыхает и расслабляется, а делает это активнее — с массажами, грязевым лечением. Все это обладает сильным расслабляющим действием. Кроме того, отдыхающие получают ряд процедур, которые дадут вам здоровье на ближайший год, может, не на один. Даже курс правильного массажа, к которому добавлено купание в минеральной воде, аппаратное лечение, дает отличный эффект. Офисные работники могут забыть о болях в спине на пять лет", — поделилась Евгения Тимонина.

В 2022 году центр реабилитации "Тараскуль" отметил 45 лет. По словам заведующей культурно-досуговым отделением санатория, центр можно назвать многофункциональным, здесь предлагают услуги от глубокой ранней реабилитации, когда пациенты приезжают после операций на три-пять день, до легких релаксационных программ СПА. Специалисты занимаются реабилитацией после производственных травм. Для восстановительного лечения спинальных больных открыт уникальный корпус. Отдыхающие могут выбрать программы, ставшие классическими, — это гинекология, лечение боли и головокружений, депрессий, детоксы и многое другое.

"В лечении мы используем свои природные факторы. Это минеральная вода "Тараскульская" из нашей скважины и сапропелевые грязи, которые черпаем со дна озера Малый Тараскуль. Чем мы отличаемся от других санаториев, центров оздоровления, реабилитации? У нас есть собственные природные факторы, высококвалифицированные медицинские кадры — реабилитологи, профпатологи. Уникальное оборудование, которое мы используем для глубокой реабилитации. Мы принимаем людей, которые не ходят, ограничены в движении. Приезжая к нам, они, если и не возвращаются к обыденной жизни, то их возможности здоровья становятся шире. Кто-то из них сможет вставать, пройти какое-то расстояние, у других начинают активнее двигаться руки. Для таких пациентов это имеет большое значение", — заключила Евгения Тимонина.

Стенд санатория "Тараскуль" пробудет на выставке "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" в Выставочном зале по 24 апреля. Побывать на событии можно с 10 до 18 часов. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова