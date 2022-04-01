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Преподаватель ТюмГУ получила грант Потанина за новые методы в обучении

Общество, 16:51 21 апреля 2022

группа "FEI MEDIA GROUP" ВКонтакте | Фото: группа "FEI MEDIA GROUP" ВКонтакте

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Победителем грантового конкурса для преподавателей магистратуры от фонда Владимира Потанина стала профессор ТюмГУ Светлана Казанцева. Преподаватель финансово-экономического института отмечена в номинации "Новые методы и технологии в обучении".

На конкурсе для преподавателей очной магистратуры, заинтересованных в создании и реализации инновационных образовательных проектов и подходов к обучению, Казанцева представила проект "Игропрактикум интерактивный кейс".

Это ее не первая победа на грантовом конкурсе, пишет управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Выигрываю грант в третий раз — ранее в 2016 и 2019. Поэтому была приятно удивлена. Победа для меня подтверждение тому, что мои идеи могут быть оценены по достоинству. Это для меня хороший стимул продолжать творчески подходить к процессу обучения", — рассказала Светлана Казанцева.

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# гранты , ТюмГУ

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