Подземный переход соединит улицу Барабинскую с ЖК "Правобережный" в Тюмени

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Строительство подземного пешеходного перехода на месте будущего "лепестка" развязки "ул. Мельникайте — ул. Дамбовская" началось в Тюмени. Пешеходник соединит ул. Барабинскую с ЖК "Правобережный", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подрядчик выполняет работы по подготовке к строительству подземного пешеходного перехода. Переход будет востребован, после того, как на месте гаражного кооператива в створе ул. Дамбовской - ул. Мельникайте появится ещё одна петля развязки и заезд со стороны Лесобазы к реке.

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Строители залили фундаменты лестничных сходов. Сейчас занимаются устройством шпунтовой (подпорной) стенки. Они досыпают песок до проектных отметок и выполняют его планировку. Параллельно идёт устройство пристенного дренажа.

О сроках строительства самого "лепестка" клеверной развязки пока не сообщается.