Волонтеры Тюмени создадут сад на территории хосписа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Проект Тюменского государственного университета "Мечты из парка" выиграл от Росмолодежи грант в размере 1 млн рублей 14 апреля. Сроки реализации — с апреля по ноябрь 2022 г., рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Юлиана Галкина.

По словам девушки, она собирается объединить неравнодушных студентов и добровольцев, интересующихся паллиативной помощью. Вместе они облагородят сад хосписа и проведут благотворительный концерт.

"Я была волонтером регионального штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам, который во время пандемии помогал обеспечивать граждан продуктами, лекарствами и всем необходимым. Меня сильно вдохновили действия волонтеров в то время и заинтересовало социальное добровольчество. Наставник проекта, Ирина Никулина, занимается обучением соцволонтеров и поездками в хоспис. Она отметила необходимость благоустройства прилегающей территории, чтобы пациентам было приятнее находиться в этом учреждении, и мы решили взяться за такой проект", — поделилась Юлиана Галкина.

Большая часть денег заложена на благоустройство сада. Волонтеры закупят инструменты, необходимые для посадки зелени, приобретут деревья, кустарники, цветы и материалы для граффити, которые они планируют нарисовать на ограждении хосписа. Рисунок сделает приглашенный художник на грантовые средства. Еще часть расходов пойдет на питание и брендированные футболки для волонтеров.

Кроме этого на денежные средства Юлиана Галкина пригласит психолога, который будет сопровождать работу добровольцев в хосписе. С ее помощью ребята проведут досуговые мероприятия для пациентов и благотворительный концерт.

Всю информацию об этапах проекта, в том числе о наборе волонтеров, опубликуют в группах "Лиги добровольцев ТюмГУ" и "Социального добровольчества".

Всего Росмолодежь выдала гранты 173 вузам России. От ТюмГУ конкурсная комиссия поддержала шесть молодежных социально значимых проектов на общую сумму 5 млн 250 тыс. рублей.

Виктория Макарова