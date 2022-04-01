Тюменский проект "Битва на Туре" вошел в программу развития индустрии уличной культуры и спорта России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский проект "Битва на Туре" вошел в программу развития индустрии уличной культуры и спорта, представленную на заседании Наблюдательного совета организации "Россия – страна возможностей" в Екатерининском зале Кремля 20 апреля.

Инициативу о включении комплексной программы развития уличной индустрии и современных видов спорта представил председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко.

Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук на своей странице во ВКонтакте 21 апреля.

"Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) и его руководитель Иван Шмонин не только объединили единомышленников для проведения фестиваля "Битва на Туре", но и продумали креативный формат его проведения. Благодаря их энтузиазму проект постоянно трансформируется, становится зрелищным и интересным. И такие новые подходы как раз и формируют креативную экономику, которую мы всячески поддерживаем", - отметил Кухарук.

Напомним, в феврале 2022 года в "Битве на Туре" участвовали спортсмены из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Призовой фонд соревнований составил 10 тыс. евро. Абсолютным победителем на международных соревнованиях стал спортсмен из Швейцарии Николас Хуберт.