В Тюмени назван победитель международных соревнований по сноуборду "Битва на Туре"
Спортсмен из Швейцарии Николас Хуберт стал абсолютным победителем на международных соревнованиях по сноуборду "Битва на Туре" в Тюмени.
Первое место среди девушек заняла спортсменка из Москвы Елизавета Богданова.
Шестой ежегодной фестиваль "Битва на Туре" является визитной карточкой Тюменской области, соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр на набережной у моста Влюбленных в Тюмени в 2022 году стали особенно масштабными, поскольку турнир получил международный статус.
В "Битве" участвовали спортсмены из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Призовой фонд соревнований составил 10 тыс. евро.
Для спортсменов на набережной у моста специально построили десятиметроваую стартовую конструкцию, по которой сноубордисты разгонялись и взлетая на трамплине, выполняли различные трюки. Для создания локации были применены сложные инженерные решения, собрано больше 100 тонн металлоконструкций и завезено около 1 тыс. куб. м снега.
Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, уникальность соревнований в том, что проходят они в центре города, в его исторической части.
"Такие яркие и масштабные события служат подтверждением того, что Тюмень сегодня способна создавать серьезные креативные продукты международного уровня", - добавил он.
"Начавшись как небольшое городское событие, эти соревнования вышли сначала на общероссийский, а теперь уже и на международный уровень, - рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. - Отмечу огромный социальный эффект этого события - за пять лет число занимающихся сноубордом детей в регионе увеличилось кратно".
Прямая трансляция фестиваля прошла на "Матч ТВ". В ее подготовке были задействованы восемь камер, в том числе телевизионный кран и квадрокоптеры.
Николай Ступников