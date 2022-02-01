В Тюмени назван победитель международных соревнований по сноуборду "Битва на Туре"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортсмен из Швейцарии Николас Хуберт стал абсолютным победителем на международных соревнованиях по сноуборду "Битва на Туре" в Тюмени.

Первое место среди девушек заняла спортсменка из Москвы Елизавета Богданова.

Шестой ежегодной фестиваль "Битва на Туре" является визитной карточкой Тюменской области, соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр на набережной у моста Влюбленных в Тюмени в 2022 году стали особенно масштабными, поскольку турнир получил международный статус.

В "Битве" участвовали спортсмены из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Призовой фонд соревнований составил 10 тыс. евро.

Для спортсменов на набережной у моста специально построили десятиметроваую стартовую конструкцию, по которой сноубордисты разгонялись и взлетая на трамплине, выполняли различные трюки. Для создания локации были применены сложные инженерные решения, собрано больше 100 тонн металлоконструкций и завезено около 1 тыс. куб. м снега.

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, уникальность соревнований в том, что проходят они в центре города, в его исторической части.

"Такие яркие и масштабные события служат подтверждением того, что Тюмень сегодня способна создавать серьезные креативные продукты международного уровня", - добавил он.

"Начавшись как небольшое городское событие, эти соревнования вышли сначала на общероссийский, а теперь уже и на международный уровень, - рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. - Отмечу огромный социальный эффект этого события - за пять лет число занимающихся сноубордом детей в регионе увеличилось кратно".

Прямая трансляция фестиваля прошла на "Матч ТВ". В ее подготовке были задействованы восемь камер, в том числе телевизионный кран и квадрокоптеры.

Николай Ступников