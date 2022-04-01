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ХК "Рубин"одержал третью победу в финале Кубка Петрова

Спорт, 10:10 22 апреля 2022

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

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Тюменская хоккейная команда "Рубин" одержала победу на питерским "Динамо" в четвертом поединке финальной серии плей-офф Кубка Петрова, который прошел в Санкт-Петербурге 21 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

Счет открыли петербуржцы и у же в первом периоде они забили две шайбы в ворота тюменцев. Вторая и третья 20-минутка принесла "Рубину" два гола. Основной отрезок матча закончился со счетом 2:2.

Чтобы определить победителя, назначили овертайм. На седьмой минуте дополнительного времени тюменцы смогли вырваться вперед и забили решающую третью шайбу. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу тюменских спортсменов. "Рубину" необходимо выиграть еще в одном матче, чтобы стать победителем и забрать Кубок Петрова.

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Пятый матч финальной серии игр пройдет в Тюмени 24 апреля.

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# Кубок Петрова , финал , хоккей

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