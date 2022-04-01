На инфраструктуру индустриального парка "Богандинский" направят 7,3 млн рублей

| Фото: www.tmnpark.ru | Фото: www.tmnpark.ru

Далее в сюжете "Музсходка" на тюменской набережной соберет 117 российских исполнителей

7,3 млн рублей выделят из бюджета Тюменской области на проектирование инфраструктуры индустриального парка "Богандинский".

Соответствующие поправки в закон "О промышленной политике в Тюменской области" приняли депутаты облдумы на очередном заседании.

Средства будут выделаться в виде субсидий управляющим компаниям промышленных технопарков. Они пойдут не только на проектирование объектов водоснабжения, газоснабжения и других объектов инфраструктуры, но и на проведение государственных экспертиз, пояснила депутат Инна Лосева.

Директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков отметил, что в настоящее время индустриальный парк "Богандинский" заполнен не полностью. Это связано, в частности, с недостаточно развитой инфраструктурой.

"В 2022 году помимо коммуникаций, электричества, газа, которые, безусловно, важны, мы планируем отсыпать территорию парка у дороги. Именно это основной фактор его развития. Предварительно у нас согласована отсыпка первых 20 гектар этого земельного участка", - рассказал Машуков.

Он добавил, что продолжается работа и по созданию индустриального парка "ДСК-500". Ожидается, что на его территории разместятся 56 предприятий-резидентов, будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

Любовь Голышева