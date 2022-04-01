"Музсходка" на тюменской набережной соберет 117 российских исполнителей

| Фото: из архива организаторов фестиваля "Музсходка" | Фото: из архива организаторов фестиваля "Музсходка"

Начинающие и опытные музыканты выступят на фестивале "Музсходка" на набережной Туры в Тюмени 3-4 июня 2022 года. Заявки поступили от 117 музыкантов со всей России. Из них предстоит отобрать 12 лучших исполнителей.

Об этом сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова.

"Прием заявок закрыт. Принять участие в нашем фестивале захотели как начинающие, так и опытные музыканты, которые создают музыку в разных жанрах: рок, поп, хип-хоп, джаз. В отборе участников помогут букеры, представители крупных фестивалей - Ural music night, "Стереолето" и тюменских концертных площадок. В этом году эту функцию передали профессионалам", — сообщила Сюзанна Иванова.

Итоговым отбором 12 участников, которые выступят на сцене, займется продюсер фестиваля "Стереолето" Илья Бортнюк.

По словам Сюзанны Ивановой, изюминкой фестиваля 2022 года станет то, что за два дня организаторы познакомят тюменцев с разными стилями музыки. "Хотим сделать праздник, который откроет летний сезон. Им и станет фестиваль на набережной у "Конторы пароходства". Мы не ставим его на грантовые деньги, ищем партнеров", — добавила организатор фестиваля.

Инна Пахомова