  • 22 апреля 202222.04.2022пятница
  • USD74,9990
    EUR81,2239
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Музсходка" на тюменской набережной соберет 117 российских исполнителей

Общество, 11:41 22 апреля 2022

из архива организаторов фестиваля "Музсходка" | Фото: из архива организаторов фестиваля "Музсходка"

Начинающие и опытные музыканты выступят на фестивале "Музсходка" на набережной Туры в Тюмени 3-4 июня 2022 года. Заявки поступили от 117 музыкантов со всей России. Из них предстоит отобрать 12 лучших исполнителей.

Об этом сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова.

"Прием заявок закрыт. Принять участие в нашем фестивале захотели как начинающие, так и опытные музыканты, которые создают музыку в разных жанрах: рок, поп, хип-хоп, джаз. В отборе участников помогут букеры, представители крупных фестивалей - Ural music night, "Стереолето" и тюменских концертных площадок. В этом году эту функцию передали профессионалам", — сообщила Сюзанна Иванова.

Итоговым отбором 12 участников, которые выступят на сцене, займется продюсер фестиваля "Стереолето" Илья Бортнюк.

По словам Сюзанны Ивановой, изюминкой фестиваля 2022 года станет то, что за два дня организаторы познакомят тюменцев с разными стилями музыки. "Хотим сделать праздник, который откроет летний сезон. Им и станет фестиваль на набережной у "Конторы пароходства". Мы не ставим его на грантовые деньги, ищем партнеров", — добавила организатор фестиваля.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерт , музыка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 22.04.2022Тобольская компания "СИД" организовала специальное рабочее место для Айтугана Шамаева
11:41 22.04.2022"Музсходка" на тюменской набережной соберет 117 российских исполнителей
11:18 22.04.2022Проект "Фиджитал сюртук и хвост креветки" реализуют в Тобольске с помощью мобильного приложения
10:56 22.04.202239 молодых врачей приняли в больницу № 3 Тобольска