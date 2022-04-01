Активисты тюменского РДШ поддержали идею создания детского движения в России

| фото группы "Российское движение школьников | Тюмень" ВКонтакте | фото группы "Российское движение школьников | Тюмень" ВКонтакте

Представители Тюменского регионального отделения Российского движения школьников поддержали идею создания в России общего детского движения.

Ранее с этой инициативой выступила семиклассница Диана Красовская. Она родом из Луганска, а сейчас проживает в Севастополе. Предложение о создании общего детского движения школьница озвучила на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", в котором участвовал президент России. Владимир Путин поддержал идею Дианы Красовской и назвал ее очень хорошей.

Председатель Российского движения школьников, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский отметил, что ядром объединения может стать РДШ, которое ведет свою деятельность во всех регионах страны. Эту идею поддержала и координатор Тюменского регионального отделения "Российского движения школьников" Наталья Музыро.

"Организация успешно реализует свою деятельность уже шесть лет. Есть и другие детские объединения и проекты, и, конечно, важно, чтобы у всех была общая цель", - рассказала она корреспонденту "Тюменской линии".

По словам председателя тюменского регионального отделения РДШ Натальи Ахлюстиной, сообщество объединяет более 400 педагогов и 38 тысяч школьников региона.

"Наши ряды постоянно пополняются. Российское движение школьников имеет на сегодня все инструменты: содержательно-смысловые, кадровые, информационные, административные, творческие, чтобы стать той организацией, вокруг которой сплотятся все детские объединения страны", - подчеркнула она.

Исполнительный директор РДШ Марина Мокшина добавила, что важная задача - объединить имеющиеся ресурсы, инструменты, достижения и продолжать формировать пространство для реализации детских инициатив. Необходимо расширять сеть партнерских организаций, заинтересованных в воспитании подрастающего поколения, чтобы каждый ребенок знал, что его голос важен, и что вместе со взрослыми он может выстроить траекторию своего личного и профессионального развития.

Любовь Голышева