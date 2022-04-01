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Юные тюменцы поучаствуют в конкурсе фронтовой песни

Общество, 15:19 24 апреля 2022

Фото: организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Открытый конкурс для детей и юношества "Театр фронтовой песни" пройдет в Тюмени в канун 77-летия Победы, пишет "Вслух.ру".

Ребята могут проявить себя в номинациях: хореография, вокал и театр. Жюри оценит оригинальность, художественность и эстетичность выступления, наличие реквизиционного оформления и тематических костюмов.

За победу могут побороться воспитанники детских садов, школьники, учащиеся юношеских центров и учреждений дополнительного образования, студенты. Заяви на участие принимаются до 26 апреля на электронную почту dkvodnikkonkurs@mail.ru.

Городской конкурс чтецов "Давайте вспомним..." организует ДК "Торфяник". Все желающие старше 4 лет могут проявить себя в номинациях: поэзия и проза. Выступление должно включать произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Заявки принимают до 29 апреля на электронную почту dktorfjanik@mail.ru.

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# День Победы , конкурс чтецов

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