Юные тюменцы поучаствуют в конкурсе фронтовой песни

| Фото: организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Открытый конкурс для детей и юношества "Театр фронтовой песни" пройдет в Тюмени в канун 77-летия Победы, пишет "Вслух.ру".

Ребята могут проявить себя в номинациях: хореография, вокал и театр. Жюри оценит оригинальность, художественность и эстетичность выступления, наличие реквизиционного оформления и тематических костюмов.

За победу могут побороться воспитанники детских садов, школьники, учащиеся юношеских центров и учреждений дополнительного образования, студенты. Заяви на участие принимаются до 26 апреля на электронную почту dkvodnikkonkurs@mail.ru.

Городской конкурс чтецов "Давайте вспомним..." организует ДК "Торфяник". Все желающие старше 4 лет могут проявить себя в номинациях: поэзия и проза. Выступление должно включать произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Заявки принимают до 29 апреля на электронную почту dktorfjanik@mail.ru.