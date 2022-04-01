Участник Великой Отечественной войны Дарья Бурцева отмечает 102 день рождения

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Участник Великой Отечественной войны Дарья Ивановна Бурцева из Тюмени отмечает 102-й день рождения 20 апреля. Телеграмму с поздравлениями и искренними пожеланиями доброго здоровья, благополучия и тепла ей направил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает региональный департамент соцразвития.

Дарья Ивановна родилась в Свердловской области. После семи классов поступила на курсы водителей, работала в колхозе. С началом Великой Отечественной войны была призвана в ряды Красной армии, участвовала в обороне Москвы, подвозила на передовую снаряды, а с передовой транспортировала раненых бойцов.

После тяжелого ранения правой руки была комиссована.

По возвращении с фронта домой вышла замуж. В браке прожила 50 лет, с супругом достойно воспитала троих детей. Дарья Ивановна работала заведующей детским садом в Верховинах Свердловской области, затем, переехав в деревню Дубровино Тугулымского района, также трудилась в детском саду. С 1968 года проживает в Тюмени.

Дарья Бурцева награждена орденом Отечественной войны I степени и иными наградами.