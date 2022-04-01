В День Победы тюменский филармонический оркестр исполнит саундтреки из отечественных фильмов

| Фото: Тюменская филармония | Фото: Тюменская филармония

Саундтреки из отечественных фильмов и сериалов прозвучат в Тюменской филармонии 9 мая, сообщается на официальной странице учреждения.

Их исполнит органистка Мария Блажевич — лауреат II Международного конкурса органистов им. В. Кикты, VIII Открытого фестиваля-конкурса органной музыки "Гатчина-Санкт-Петербург", II Открытого фестиваля-конкурса молодых органистов SoliDeoGloria.

В программе заявлены попурри из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Бриллиантовая рука", сюита из кинофильма "Приключения Шерлок Холмса и доктора Ватсона", "Кавказкая пленница" и многие другие произведения.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.