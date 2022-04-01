На 22 площадях и скверах Тюмени высадят более шестидесяти тысяч цветов ко Дню Победы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60 тыс. цветов высадят на 22 знаковых объектах Тюмени ко Дню Победы. Цветочные ковры появятся на площади Историческая и Памяти, в скверах им. Д.М. Карбышева, Прощания, Якова Неумоева, Победы, Десантников, Тружеников тыла и других. Для каждой территории дизайнеры разрабатывают уникальный эскиз, сообщает ЛесПаркХоз.

"Остальные яркие клумбы начнут радовать и вдохновлять жителей города с конца мая – начала июня. В общей сложности в 2022 году планируется высадить более 600 тысяч единиц разнообразной цветочной рассады", - рассказали сотрудники муницпального учреждения.