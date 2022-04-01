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На 22 площадях и скверах Тюмени высадят более шестидесяти тысяч цветов ко Дню Победы

Общество, 17:42 13 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60 тыс. цветов высадят на 22 знаковых объектах Тюмени ко Дню Победы. Цветочные ковры появятся на площади Историческая и Памяти, в скверах им. Д.М. Карбышева, Прощания, Якова Неумоева, Победы, Десантников, Тружеников тыла и других. Для каждой территории дизайнеры разрабатывают уникальный эскиз, сообщает ЛесПаркХоз.

"Остальные яркие клумбы начнут радовать и вдохновлять жителей города с конца мая – начала июня. В общей сложности в 2022 году планируется высадить более 600 тысяч единиц разнообразной цветочной рассады", - рассказали сотрудники муницпального учреждения.

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# клумбы , цветы

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