Светящиеся звезды и фотозону из пайеток установят в Тюмени ко Дню Победы

| Фото: из концепции праздничного оформления Тюмени | Фото: из концепции праздничного оформления Тюмени

Новые арт-объекты "Звезды", фотозона из пайеток с полигональной звездой украсят Тюмень к 9 Мая. Их должны установить до 24 апреля. Концепция оформления города к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов опубликована на сайте администрации города.

"К 9 Мая разработана единая концепция праздничного оформления города. Ее задача — объединить единой патриотической символикой все культурные события, приуроченные ко Дню Победы", — написал глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Две селфи-рамки "Сквозь время. 1941-1945" появятся у Тюменской филармонии и возле железнодорожного вокзала.

| Фото: из концепции праздничного оформления Тюмени | Фото: из концепции праздничного оформления Тюмени

Новые арт-объекты в виде светящихся в темное время суток звезд установят на Никольской площади. Фотозона из пайеток с полигональной звездой, которая появится в Загородном саду, может стать хорошим местом для фотографий на память.

На площади Борцов революции создадут конструкцию "9 Мая". Арт-объект, представляющий надпись "С Днем Победы!" зеркальными буквами, поставят на площади 400-летия Тюмени. Здесь же расположится выполненная в таком же стиле конструкция со звездами и датами "1941-1945". Неподалеку горожане и гости города на нескольких объектах смогут ознакомиться с ключевыми битвами и событиями Великой Отечественной войны.

Отдельное внимание уделено остановочным комплексам. К празднику в областной столице оформят остановки более чем на 20 адресах.

Не забудут оформить к 9 Мая и другие парки и скверы. На входе в Александровский сад установят красные флаги и звезду, через которую можно пройти. Красные флаги будут развеваться на бульваре Николая Чукмалдина, в скверах Никольском, Льва Ровнина, Восточном, 65-летия Победы и других. Их же закрепят на улицах Широтной и 30 лет Победы.

Посмотреть архивные фотографии военных лет смогут тюменцы на объекте с вращающимися кубиками на площади у администрации города. На улицах и в зданиях горожане увидят плакаты, баннеры и перетяжки с фразами "Тюмень — город трудовой доблести", "Город, где помнят Победу".

Инна Пахомова