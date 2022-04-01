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Тюменская область отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка"

Губернатор, 11:51 19 апреля 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие "Бессмертного полка".

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, отметив, что решения приняты на заседании оргкомитета по празднованию 77-й годовщины Великой Победы.

"После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы вновь отметим День Победы все вместе, в едином строю", - подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее ИА "Тюменская линия" сообщало, что шествие "Бессмертного полка" в 2022 году в регионах России пройдет в привычном очном формате впервые с 2019 года. Как отметил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, этого праздника ждут многие.

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# Александр Моор , Бессмертный полк , парад Победы

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