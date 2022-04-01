В День Победы тюменцы пройдут в единой колонне "Бессмертного полка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В год своего 15-летия "Бессмертный полк" вновь пройдет в Тюмени после двухлетнего перерыва. В 2020 и 2021 годах памятную акцию проводили в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений.

В 2022 году шествие состоится в обновленном формате - без разделения на предприятия, организации, управы - портреты ветеранов участники понесут в единой колонне.

Об этом заместитель директора департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области Светлана Субботина рассказала в ходе пресс-конференции, посвященной акции "Бессмертный полк" в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 20 апреля.

По ее словам, после военизированной колонны по центральной улице пройдет передвижная инсталляция, посвященная присвоению Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести", она станет прологом к шествию "Бессмертный полк". С учетом нового формата акции организаторы ожидают до 80 тыс. участников.

Около 500 волонтеров помогут тюменцам организованно влиться в колонну "Бессмертного полка". Светлана Субботина отметила, что для максимального удобства участников формирование головы колонны начнется не ранее 9 часов 30 минут с ул. Семакова.

"Не надо стремиться непременно попасть в первые ряды колонны, - уточнила она. - Это единение людей, чтящих память своих близких, к тому же улица Республики не такая широкая и для колонны вполне достаточно ряда в 20 человек. Поэтому советую всем участникам слушать наших волонтеров и следовать их рекомендациям. Присоединиться к колонне и выйти из нее можно на любом участке шествия".

Сопредседатель "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов добавил, что уже с 1 апреля тюменцы могут обращаться в Областную научную библиотеку им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), где им бесплатно помогут изготовить портреты участников Великой Отечественной войны.

Он предложил также участникам шествия разместить на обратной стороне портрета краткую дополнительную информацию о герое , чтобы ее могли прочесть люди, идущие сзади. Кроме того, Геннадий Иванов уточнил, что тюменцы могут выйти с фотографиями ныне живущих фронтовиков и тружеников тыла, которые в силу возраста уже не могут принимать участие в шествии.

Отметим, в 2019 году — последнем перед началом пандемии COVID-19 — шествие "Бессмертного полка" собрало по всей России более 10 миллионов человек.

Николай Ступников