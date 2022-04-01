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В Тюмени на станции Войновка сошли с рельсов три вагона

Происшествия, 19:13 24 апреля 2022

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Три грузовых вагона сошли с рельсов при маневровой работе на станции Войновка в Тюмени 24 апреля. На место выехал транспортный прокурор, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 11 часов 40 минут. По предварительным данным пострадавших нет. Повреждены механизм стрелочных переводов, а также 100 метров пути необщего пользования.

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия. На месте работают сотрудники транспортной полиции. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.

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# поезда , Уральская транспортная прокуратура

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