В Тюмени на станции Войновка сошли с рельсов три вагона

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Три грузовых вагона сошли с рельсов при маневровой работе на станции Войновка в Тюмени 24 апреля. На место выехал транспортный прокурор, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 11 часов 40 минут. По предварительным данным пострадавших нет. Повреждены механизм стрелочных переводов, а также 100 метров пути необщего пользования.

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия. На месте работают сотрудники транспортной полиции. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.