Противоклещевые препараты для животных "Неотерика Протекто" отзывают из аптек и клиник Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Таблетки и сироп "Неотерика Протекто", произведенные АО "НПФ"Экопром", отзывают из ветаптек и клиник управление Россельхознадзора по Тюменской области.

"Приостановка продаж и отзыв препаратов связаны с тем, что у домашних животных возникла непредвиденная нежелательная реакция после применения лекарств", - говорят специалисты.

"Неотерика Протекто" используются для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых иксодовыми клещами. Ветеринарным клиникам и магазинам рекомендовано убрать препараты из продажи и уничтожить их в установленном порядке, сообщает региональное ведомство.