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Противоклещевые препараты для животных "Неотерика Протекто" отзывают из аптек и клиник Тюменской области

Общество, 10:54 26 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Таблетки и сироп "Неотерика Протекто", произведенные АО "НПФ"Экопром", отзывают из ветаптек и клиник управление Россельхознадзора по Тюменской области.

"Приостановка продаж и отзыв препаратов связаны с тем, что у домашних животных возникла непредвиденная нежелательная реакция после применения лекарств", - говорят специалисты.

"Неотерика Протекто" используются для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых иксодовыми клещами. Ветеринарным клиникам и магазинам рекомендовано убрать препараты из продажи и уничтожить их в установленном порядке, сообщает региональное ведомство.

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# домашние животные , клещи , Россельхознадзор

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