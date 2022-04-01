Суерская общественница отметила всплеск патриотизма в России и сплочение ее жителей

| Фото: предоставлены Верой Архиповой | Фото: предоставлены Верой Архиповой

События в Донбассе показали, что патриотизм в нашей стране никуда не делся, а сопереживание сплотило россиян. В нашем селе точно!

Такое мнение высказала почетный гражданин Упоровского района, член местной общественной палаты и председатель совета ветеранов Суерского сельского поселения Вера Архипова.

Она дала интервью корреспонденту "Тюменской линии" прямо с места проведения акции "Георгиевская ленточка", участники которой сегодня провели уборку на суерском кладбище. Школьники, жители сельского поселения, пенсионеры, родственники ушедших фронтовиков привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и прикрепили к памятникам георгиевские ленты. После завершения всем участникам, а их пришло около 70 человек, также раздадут символ победы.

Шесть присутствующих участников местного совета ветеранов обошли места захоронений бойцов и тружеников военного времени, пометили, кому нужно обновить табличку, портрет. По итогам прошлогоднего обхода установили памятник фронтовику Великой Отечественной войны Колунину Михаилу Ивановичу и его жене, труженице тыла Ольге Евгеньевне.

По словам Веры Архиповой, всего в Суерском осталось трое детей войны и одна жительница блокадного Ленинграда, а вот последнего ветерана войны Александра Георгиевича Семенова похоронили 24 января 2017 года.

"Наши родные воевали против фашистов, искореняли нацизм, а он поднял голову после развала Советского союза, начал прорастать корнями в братской когда-то республике", - с горечью отметила женщина.

За тридцать лет на Украине вырастили свору оголтелых нацистов, которые своими поступками попрали все человеческое, добавила она. А ведь и другие государства, такие как Чехия, Венгрия, страны Прибалтики, Польша, все заражены фашизмом. Поэтому денацификация даже после завершения спецоперации будет идти долго, работы предстоит много.

Вера Архипова уверена, что осуждать действия президента и армии той страны, в которой живешь, недопустимо. А спецоперация - вынужденная мера, потому что ситуация назревала давно, и если бы Россия не отреагировала вовремя, потери со стороны русских военных и мирного населения были бы несоизмеримо больше.

Инна Кондрашкина