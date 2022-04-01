Тюменские кинологи рассказали школьникам о работе с четвероногими напарниками
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День открытых дверей для старшеклассников провели тюменские кинологи Росгвардии. Десятиклассники школы № 68 познакомились с малоизвестными фактами из 20-летней истории кинологического центра УФО и работой питомника, где выращивают, воспитывают и дрессируют четвероногих напарников росгвардейцев.
Также для старшеклассников организовали показательные выступления кинологов со служебными собаками. Старший лейтенант Роман Лямзин рассказал об умениях своих питомцев в патрульно-розыскной и минно-розыскной деятельности.
Военнослужащие по призыву поделились с гостями впечатлениями о служебных буднях, занятиях военной подготовкой и возможностях саморазвития в стенах центра.