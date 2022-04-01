  • 27 апреля 202227.04.2022среда
  • USD72,7089
    EUR76,6670
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские кинологи рассказали школьникам о работе с четвероногими напарниками

Общество, 18:35 27 апреля 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Далее в сюжете Каратисты из Заводоуковска представят Тюменскую область на Евразийских играх боевых искусств

День открытых дверей для старшеклассников провели тюменские кинологи Росгвардии. Десятиклассники школы № 68 познакомились с малоизвестными фактами из 20-летней истории кинологического центра УФО и работой питомника, где выращивают, воспитывают и дрессируют четвероногих напарников росгвардейцев.

Также для старшеклассников организовали показательные выступления кинологов со служебными собаками. Старший лейтенант Роман Лямзин рассказал об умениях своих питомцев в патрульно-розыскной и минно-розыскной деятельности.

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащие по призыву поделились с гостями впечатлениями о служебных буднях, занятиях военной подготовкой и возможностях саморазвития в стенах центра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кинологи , Росгвардия

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 27.04.2022Тюменские кинологи рассказали школьникам о работе с четвероногими напарниками
18:26 27.04.2022Музей "Городская дума" приглашает тюменцев на выставку "Честное пионерское"
18:17 27.04.2022Семь тысяч человек пройдут с портретами своих героев на шествии "Бессмертного полка" в Тобольске
18:07 27.04.2022Туристов в Тюменской области в майские каникулы ожидает более 100 событий