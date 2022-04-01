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Каратисты из Заводоуковска представят Тюменскую область на Евразийских играх боевых искусств

Спорт, 18:46 27 апреля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Бойцы карате Дмитрий Диев, Юлия Шкуро, Роман Ярков, Юрий Усачев и Роман Никитин из Заводоуковска представят Тюменскую область на IV открытых Евразийских играх боевых искусств. Игры состоятся в Уфе с 28 по 30 апреля.

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ребята примут участие в турнире в двух дисциплинах - полный контакт и нунчаки.

Игры пройдут одновременно на 14 площадках. В программу войдут соревнования, фестивальные программы и показательные выступления по 21 виду боевых искусств, спортивных единоборств и национальных видов спорта в 30 дисциплинах, а также мастер-классы, семинары, показательные выступления, фестивальные программы и выполнение нормативов ГТО.

Запланирована гала-программа с финальными поединками по различным видам единоборств и Гран-при всестилевой бойцовской лиги – бои за чемпионские пояса среди ведущих спортсменов различных стилей.

На турнир приедут более 3 тыс. спортсменов из более 50 регионов России и ряда зарубежных стран.

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