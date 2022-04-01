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Фотогалерея: в Тюмени выставку "Наш Дон Кихот" посвятили Михаилу Гардубею

Общество, 20:36 27 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Наш Дон Кихот", посвященную творчеству заслуженного художника РФ Михаила Гардубея, открыли в Тюменском драмтеатре 27 апреля.

"Дон Кихот – один из самых известных и разработанных образов в его творчестве. Но, не менее значимыми остаются и другие темы: веселые, с юмором и любовью написанные им "гардубабы", философские, с осознанием неизбежности мифологические и исторические темы, с тонкой нежностью прописанные пейзажи и портреты малой родины– Закарпатья, мощно, с истинной верой – библейские сюжеты, и наконец, очень значимая тема последних лет – Тюмень", - рассказал заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Михаила Гардубея не стало 6 февраля 2022 г.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, место Михаила Гардубея в жизни многих – это место человека и художника. Гардубей был миротворцем, мудрецом, находившим разумные решения, символом ответственности и дружелюбия.

На выставке в театре представлены большинство его работ, в том числе ранние произведения, связанные с Севером, а также неизвестные и малоизученные. Здесь есть живописные, графические полотна, а также эскизы и наброски художника. Всего – около 100 работ. Это первая большая выставка после ухода мастера. Она продлится до конца театрального сезона.

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# выставка , Михаил Гардубей , художник

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