Фотогалерея: в Тюмени выставку "Наш Дон Кихот" посвятили Михаилу Гардубею

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Наш Дон Кихот", посвященную творчеству заслуженного художника РФ Михаила Гардубея, открыли в Тюменском драмтеатре 27 апреля.

"Дон Кихот – один из самых известных и разработанных образов в его творчестве. Но, не менее значимыми остаются и другие темы: веселые, с юмором и любовью написанные им "гардубабы", философские, с осознанием неизбежности мифологические и исторические темы, с тонкой нежностью прописанные пейзажи и портреты малой родины– Закарпатья, мощно, с истинной верой – библейские сюжеты, и наконец, очень значимая тема последних лет – Тюмень", - рассказал заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин.

Михаила Гардубея не стало 6 февраля 2022 г.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, место Михаила Гардубея в жизни многих – это место человека и художника. Гардубей был миротворцем, мудрецом, находившим разумные решения, символом ответственности и дружелюбия.

На выставке в театре представлены большинство его работ, в том числе ранние произведения, связанные с Севером, а также неизвестные и малоизученные. Здесь есть живописные, графические полотна, а также эскизы и наброски художника. Всего – около 100 работ. Это первая большая выставка после ухода мастера. Она продлится до конца театрального сезона.