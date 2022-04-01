Первенство Тюменской области по баскетболу продолжится в Тобольске

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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Игры в рамках первенства Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек продолжатся в Тобольске 28 мая. В этот раз на площадку спортивного комплекса "Центральный" (ул. 4-й мкр, 87) выйдут ребята 2006 года рождения и моложе, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Баскетболисты из Тобольска, Ярково, Сургута, Тюмени, Вагая начнут борьбу в 11 часов. Игры продолжатся до 1 мая. Начало встреч - 29 апреля в 9 часов, 30 апреля в 8.30, 1 мая в 8 часов.

Напомним, первенство проводится ежегодно среди спортсменов пяти возрастных категорий. Соревнования вызывают огромный интерес у баскетболистов тюменского региона. В этом году зональный этап пройдет в сентябре.

Совсем недавно определились победители в группе баскетболистов 2007 года рождения и моложе. У юношей победителями стала команда из Тобольска, на втором и третьем месте расположились Рубин-1 и Рубин-2 из Тюмени.

Победу у девушек праздновала "Тура" (г. Тюмень), серебро взяла спортивная школа № 3 (г.Тюмень), замкнули тройку лидеров баскетболистки из Тюменского района.

А уже с 1 по 5 мая в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) в Тюмени встретятся юноши и девушки 2010 года рождения.