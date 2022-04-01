Туристов в Тюменской области в майские каникулы ожидает более 100 событий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 100 идей для отдыха подготовили для туристов в Тюменской области с 1 по 8 мая. В Тюмени пройдет гастрономический фестиваль с участием представителей кафе и ресторанов города. Любителей спа ждет двухдневный банный фестиваль "Легкий пар", в рамках которого пармейстеры посоревнуются в мастерстве, также у всех желающих будет возможность заняться йогой и практикой цигун. На улицах и площадях города можно будет увидеть уличные спектакли и перформансы.

По информации агентства туризма и продвижения Тюменской области, беспрецедентную оздоровительную программу подготовил Центр развития медицинского туризма Тюменской области Medical City Visit Tyumen. Все желающие смогут пройти бесплатные чек-ап-программы, проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, экспертами федерального уровня и получить бонусы на диагностику в лучших медучреждениях региона.

Жители и гости Тюмени смогут побывать в популярных заведениях и попробовать сибирские деликатесы, отправиться в инвестиционный и деловой туры, комфортно отдохнуть за городом, искупаться в термальных источниках, полетать на воздушном шаре, сходить на театральные премьеры.

Для гостей Тобольска в программе "Кремлевских выходных" пройдут концерт "Первомай" на Базарной площади, кулинарный конкурс "ШашлычОК" с развлекательной программой в туристическом комплексе "Абалак", мастер-классы, костюмированные экскурсии и многое другое. Отдыхающие смогут полюбоваться красивыми панорамными видами древней столицы Сибири, прогуляться в живописных скверах и парках, увидеть редкие растения в ботаническом саду "Ермаково поле", сделать атмосферные снимки в лучших локациях Тобольска и, конечно, попробовать сибирские деликатесы.

Для туристов подготовлены автобусные туры. Ялуторовск приглашает окунуться в атмосферу самых ярких сибирских праздников в рамках тура "Карнавал событий", что проходит на территории комплекса "Ялуторовский острог". Здесь состоится выпечка метрового блина, свадебный обряд и многое другое.

В Заводоуковске гостей ждет фестиваль воздушных змеев с концертной программой, мастер-классами, конкурсами и выставкой, а также обзорный тур по городу "Заводоуковск. Давайте знакомиться!".

Музей П. П. Ершова в Ишиме подготовил для посетителей свою программу с посещением мест с уникальными явлениями и обедом "кашей из топора".

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