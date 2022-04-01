Более 55 миллионов рублей потратила на театры и музеи молодежь в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 млн 500 тыс. рублей потратила по "Пушкинской карте" на билеты молодежь Тюменской области c начала действия программы.

По России эта цифра - 5 млрд. рублей. На первом месте у держателей карт - театры, на втором - кино, на третьем - музеи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области чаще всего молодые люди пользуются картой также для похода в театр. Сегодня к "Пушкинской карте" в регионе подключены 50 учреждений и организаций, включая кинотеатры. Для участия в программе "Пушкинская карта" предпринимателям нужно включаться в проект самостоятельно.

"Афиша Тюменской области - Пушкинская карта" - здесь.