В Тюмени пройти квест в научной библиотеке можно по Пушкинской карте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Квест "БиблиоStreet. Ты в игре!" и индивидуальный экскурс "Листая старых книг страницы" организуют рамках проекта "Пушкинская карта" в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в Тюмени, сообщают организаторы.

По словам организаторов, квест будет полезен тем, кому интересно узнать, как сочетаются современные технологии и библиотека, какие тайны хранят в себе редкие книги фонда. Участникам мероприятия предстоит пройти задания на мышление, ловкость и смекалку, решить непростые, но невероятно увлекательные задания по поиску и добыче информации с помощью сканирования QR-кодов.

Квест-маршрут состоит из пяти точек: "Где логика?", "Не верю", "Импровизация", "СтримБат", "Узнать за 60 секунд". Продолжительность игры – 45 минут.

Совершив индивидуальный экскурс "Листая старых книг страницы", посетители узнают о понятии "книжный памятник" и почему он подлежит особым условиям хранения. Гостям представят издания, принадлежавшие знаменитым людям XIX века, книги с автографами именитых авторов, газеты и журналы начала XX века. Участники экскурса смогут подержать в руках самое маленькое издание, хранящееся в библиотеке – стихотворение А. С. Пушкина "Талисман", размер которого всего пять мм. Его продолжительность так же меньше часа.

Возрастное ограничение: 12+.