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Тоболяки смогут посетить по "Пушкинской карте" квесты и мастер-классы

Общество, 08:34 25 февраля 2022

центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Концерт, квесты и мастер-классы смогут посетить тоболяки по "Пушкинской карте", сообщает городской центр искусств и культуры.

26 марта в ДК "Синтез" состоится литературное чтение повести "Метель" с оркестром русских народных инструментов. Художественное чтение артиста Олега Пешкова будет сопровождать коллектив под руководством Юрия Нефедова. Музыканты исполнят произведения русского композитора Георгия Свиридова.

14 апреля в доме народного творчества состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы "Веснянка". 21 апреля в ДК "Водник" состоится мастер-класс по работе на гончарном круге. Участники узнают о процессе изготовления керамики и создадут собственный сувенир.

9 июля в ДК "Речник" пройдет квест-игра "Когда цветет папоротник", посвященная празднованию дня Ивана Купалы. Через игру участники знакомятся с обрядами, традициями, узнают природу, приобщаются к фольклору.

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