Омутинский депутат считает важным воспитывать молодежь в любви к Родине

Нужно занимать молодые умы мыслями о патриотизме, любви к Родине. А не так, чтобы на первом месте были деньги, карьера и восхищенный взгляд на западную жизнь.

Такое мнение высказал депутат думы Омутинского сельского поселения Геннадий Амбросенко.

"Нет там ничего хорошего. Запад давно показал, что демократические ценности им не важны, ведется политика двойных стандартов. Пора оппонентов поставить на место. Если сейчас этого не сделать, потом будет поздно, - подчеркнул парламентарий.

Геннадий Амбросенко добавил, что нужно больше внимания уделять воспитанию подрастающего поколения, формировать в обществе идеологический стержень.

Депутат считает, что искажение исторической правды и внедрение нацисткой идеологии привело к страшному "перевоспитанию" нескольких поколений украинцев. Поэтому решение о начале специальной военной операции он воспринял как верный шаг.

"Нацизм - страшное дело. Хочется, чтобы военные действия скорее закончились и были выполнены поставленные задачи. Вооруженные силы России демонстрируют успехи по демилитаризации на Украине, а российские солдаты и офицеры проявляют героизм", - резюмировал сельский депутат.