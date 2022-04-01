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Жителям Тюменской области напомнили о запрете разводить открытый огонь и посещать леса

Общество, 15:10 29 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдать требования пожарной безопасности призывают жителей Тюменской области в майские праздники.

Как напомнил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, в области введен режим повышенной готовности.

Жители региона 29 апреля получили смс-оповещение от главного регионального управления МЧС о запрете разводить открытый огонь и посещать леса.

"Большая просьба не сжигать мусор и твердые бытовые отходы. Для этого есть соответствующие площадки, которые принимают и вывозят мусор", - подчеркнул Владимир Чейметов.

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# Владимир Чейметов , пожароопасный сезон

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