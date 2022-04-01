Жителям Тюменской области напомнили о запрете разводить открытый огонь и посещать леса
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Соблюдать требования пожарной безопасности призывают жителей Тюменской области в майские праздники.
Как напомнил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, в области введен режим повышенной готовности.
Жители региона 29 апреля получили смс-оповещение от главного регионального управления МЧС о запрете разводить открытый огонь и посещать леса.
"Большая просьба не сжигать мусор и твердые бытовые отходы. Для этого есть соответствующие площадки, которые принимают и вывозят мусор", - подчеркнул Владимир Чейметов.