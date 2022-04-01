Сергей Корепанов принял участие в работе Совета законодателей РФ

| Фото: Тюменской областной думы | Фото: Тюменской областной думы

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов принял участие в работе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. Состоялась и традиционная встреча членов Совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба облдумы, комментируя основные тезисы выступления главы государства, Сергей Корепанов обратил внимание на то, какие задачи он поставил законодательным органам. Так, спикер регионального парламента обратил внимание на информацию об увеличении пенсий и зарплаты бюджетникам, которое произойдет уже в ближайшее время.

"Для практической реализации этого шага президент дал поручение парламентариям самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", - отметил Сергей Корепанов.

Также, по его словам Владимир Путин остановился и на проведении спецоперации на Украине. "Было четко сказано, что поставленные цели будут выполнены. Президент сказал, что любое непосредственное вмешательство стран Запада в этот конфликт, будет сопровождаться незамедлительной реакцией со стороны РФ", - пояснил он.

Кроме того участники заседания обсудили вопросы о первоочередных мерах экономической и социальной политики в условиях санкций обеспечение в этот период финансовой устойчивости регионов.

По словам спикера облдумы, в заседании Совета законодателей традиционно принимают участие руководители Госдумы и Совета Федерации, а также представители правительства РФ.

"Прозвучали интересные предложения об успешном развитии экономической и социальной сфер, внесены предложения о замене коммерческих кредитов на бюджетные, о помощи малому и среднему бизнесу, уменьшении проверок. Предложены меры по смягчению режима по закупке импортной продукции и совершенствованию логистических цепочек", - рассказал Корепанов.

В рамках работы Совета законодателей прошли заседания комиссий. Спикер регионального парламента участвовал в двух заседаниях комиссий Совета – по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, а также по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему РФ.